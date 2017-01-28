Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandığı bildirildi. Van İpekyolu’nda, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda da, menfez altına gizlenmiş bir adet RPG-7 roketatar, altı adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve altı adet RPG-7 roketatar sevk fişeği ele geçirildiği kaydedildi.
Hatay'da 1 PKK'lı yakalandı
28.01.2017 - 16:16 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 PKK'lı terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.
Etiketler : hatay,terörist,yakalandı,tsk,genelkurmay,
442121 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442121.aspx
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