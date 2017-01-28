Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandığı bildirildi. Van İpekyolu’nda, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda da, menfez altına gizlenmiş bir adet RPG-7 roketatar, altı adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve altı adet RPG-7 roketatar sevk fişeği ele geçirildiği kaydedildi.