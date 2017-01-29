Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Emirgazi Mahallesi Şair Ruhsat Sokak'taki bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ahmet Balci, belirlenemeyen nedenle eşi ev kadını Nevin Balci ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Balci, eline geçirdiği bıçakla eşine saldırdı. Eşini kol, göğüs ve sırtından bıçakladıktan sonda döverek kolunuda kıran Ahmet Balci evden kaçtı. Çocuğunun ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan Nevin Balci, tedavi altına alındı.



Balci'nin vücudunun 8 yerinde bıçak darbesi olduğu ve sırtından aldığı bıçak darbesinin organlarına zarar verdiği belirtildi. Nevin Balci'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, daha öncede kavga ettiklerini söylediği belirtildi. Olaydan sonra kaçan Ahmet Balci ise, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu. Kavga esnasında kendisininde kolundan yaralandığı belirtilen Balci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavinin ardından tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.