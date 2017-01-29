Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dehşete düşüren olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez karatay İlçesi Emirgazi Mahallesi Şair Ruhsat Sokak'taki bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ahmet B., belirlenemeyen nedenle eşi ev kadını Nevin B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B., eline geçirdiği bıçakla eşine saldırdı. Eşini kol, göğüs ve sırtından bıçakladıktan sonda döverek kolunuda kıran Ahmet B. evden kaçtı. Çocuğunun ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan Nevin B., tedavi altına alındı.

B.'nin vücudunun 8 yerinde bıçak darbesi olduğu ve sırtından aldığı bıçak darbesinin organlarına zarar verdiği belirtildi. Nevin B.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, daha öncede kavga ettiklerini söylediği belirtildi. Olaydan sonra kaçan Ahmet B. ise, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu. Kavga esnasında kendisininde kolundan yaralandığı belirtilen B., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavinin ardından tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.