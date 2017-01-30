Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Seyfettin İ. yönetiminde ki 68 DV 047 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Mürsel D. (41) yönetiminde ki 19 AV 637 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa D. (24) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polise, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.