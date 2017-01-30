Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları K.G’nin üzerinde yaptıkları aramada 0.45 gram metamfetamin buldu. Yapılan sorguda K.G’nin uyuşturucuyu B.A’dan temin ettiği tespit edildi. B.A’nın Osmangazi ilçesindeki adresine yapılan baskında 35 gram esrar, 5 gram kannabinoid, 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler K.G ve B.A, kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde kullanmak, satın almak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.