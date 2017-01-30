Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 2008'de bir kişiyi silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle hakkında 23 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (50), geçen kasımda Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden Türkoğlu Açık Cezaevine nakledildi. Yaklaşık bir ay sonra buradan firar eden hükümlüyü yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, hükümlüyü, Kanuni Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.