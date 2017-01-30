Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesini günlerdir etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi; birçok köy ve mahalle yolu ile birlikte Van-Bahçesaray karayolunu da ulaşıma kapattı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği ekipleri; 1 kar savurma aracı, 2 kepçe ve bir greyderle Bahçesaray yolunu açmak için çalışma başlatırken, bu esnada çığ ise düştü. Ucuz atlatılan çığın ardından etkili olan tipiden dolayı ekipler çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Hava şartlarının el vermesiyle yol açma çalışmalarına yeniden başlanılacağı belirtildi.