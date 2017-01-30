Olay, Mimar Sinan Mahallesi Acarlar Sokak'ta bulunan bir denizcilik firmasında meydana geldi. Emre Y. işyerine gelerek iş adamı Hakan İlgör ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında Emre Y. tabancasını çıkararak Hakan İlgör'ün ayaklarına ateş açtı. Hakan İlgör ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Emre Y. geldiği otomobile binerek kaçtı. 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan İlgör tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tartıştığı iş adamını ayağından vurdu
30.01.2017 - 17:40 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde Emre Y. işyerine gelerek tartıştığı iş adamı Hakan İlgör'ü ayağından vurdu. Yaralanan İlgör tedavi altına alındı.
Etiketler : Hakan İlgör,iş adamı,silahlı saldırı,
442711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/442711.aspx
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