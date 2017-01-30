Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Acarlar Sokak'ta bulunan bir denizcilik firmasında meydana geldi. Emre Y. işyerine gelerek iş adamı Hakan İlgör ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında Emre Y. tabancasını çıkararak Hakan İlgör'ün ayaklarına ateş açtı. Hakan İlgör ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Emre Y. geldiği otomobile binerek kaçtı. 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan İlgör tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.