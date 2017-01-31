Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Batman merkezli olmak üzere İzmir ve Mersin'de 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinden sonra 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 akademisyenden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı aranıyor.
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
31.01.2017 - 17:42 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 akademisyenden 4'ü tutuklandı.
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