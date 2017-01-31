Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Batman merkezli olmak üzere İzmir ve Mersin'de 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinden sonra 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 akademisyenden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı aranıyor.