Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari’den tırmanışa katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, kış faaliyetlerinde dağcıların aşırı soğuğa karşı kaliteli malzeme kullanılması gerektiğini ifade ederek, tüm tırmanışlara katılacağını söyledi. Her fırsatta Hakkari bölgesindeki dağların dağcılar için önemli olduğunu kaydeden Ertunç, kış aylarında hiçbir güvenlik sorununun olmadığını da aktardı. Ertunç, “Bu faaliyet programında yer alan TDF Başkanı Sayın Ersan Başer ve yönetim kuruluna, faaliyete katılan ve organize eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin Helimoğlu ve Bitlis İl Temsilcisi Adem Gül ve arkadaşlarına şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum” dedi.