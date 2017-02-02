Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

ali.celik@tg.com.tr

Bursa’da üretilerek bütün dünyaya ihraç edilen yerli Fiat Egea 13 Ağustos’ta çıktığı dünya turunu başarıyla tamamlamıştı. Bu tur kapsamında aracı kullanan Okan Altan ile hem Avrupa geçişi sürecinde Slovenya’da hem de tur sonunda ülkemizde bir araya gelerek bir röportaj yaptık. 14 Ocak tarihinde gazetemizde yayınlanan 113 günde devriâlem başlıklı yazımız da Fiat Egea gibi dünya turuna çıktı. Amerika merkezli, dünyanın en büyük otomobil ve motor sporları ‘network’ü ‘motorsport network’çatısı altında yayın yapan motor1.com ABD olmak üzere, Fransa ve Brezilya röportajımızı yayınladı. Ayrıca Fiat’ın ana vatanı İtalya’nın en büyük ve aylık 5 milyona yakın ziyaret alan otomobil magazin sitesi Omni Auto da röportajımıza yer verdi.

Böylece haberimiz çıktığı dünya turunda 2 milyon kişiye ulaştı.

Bu fotoğrafları çocuklar çekti

National Geographic dergisi, yaşları 11 ila 13 arasındaki çocuklar arasında fotoğraf yarışması yaptı. Yarışmaya dünyanın dört bir tarafından 46 bin küçük yetenek katıldı. Yarışmada büyük ödülü, ABD’nin Idaho eyaletinden 12 yaşındaki Kate Anderson kazandı. Anderson, ödüle bir deve kuşu yavrusunu mikrofon önünde öterken çektiği “Sahneyi ele geçirmek” isimli fotoğrafıyla layık görüldü. Çeşitli kategorilerde yarışmayı kazanan fotoğraflar National Geographic Kids dergisinin mayıs sayısında yayımlanacak. Derginin 4 milyon tirajı var.