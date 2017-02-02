Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, mezbaha istikametine seyir halinde olan bir eğitim görevlisinin kullandığı otomobil, Cumhuriyet Caddesi’nden Kurtuluş Caddesi’ne sapan ilçede görevli bir uzman çavuşun kullandığı otomobille Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesinde çarpıştı.Kazada, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Sürücüler kendi aralarında anlaşarak tutanak tutuldu.