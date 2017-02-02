Edinilen bilgiye göre, mezbaha istikametine seyir halinde olan bir eğitim görevlisinin kullandığı otomobil, Cumhuriyet Caddesi’nden Kurtuluş Caddesi’ne sapan ilçede görevli bir uzman çavuşun kullandığı otomobille Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesinde çarpıştı.Kazada, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Sürücüler kendi aralarında anlaşarak tutanak tutuldu.
Tekirdağ'da trafik kazası
02.02.2017 - 10:20 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 10:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.
Etiketler : tekirdağ,tekirdağ kaza,haberler,
443474 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443474.aspx
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