Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan C.A, B.U.A, Y.K, A.O.S, H.K, B.B, D.Ş, F.G, E.B, Z.Ç. K.L, F.G, H.D, G.K. ve B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A, B.U.A, Y.K, A.O.S, H.K. ve B.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.