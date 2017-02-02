Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan C.A, B.U.A, Y.K, A.O.S, H.K, B.B, D.Ş, F.G, E.B, Z.Ç. K.L, F.G, H.D, G.K. ve B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A, B.U.A, Y.K, A.O.S, H.K. ve B.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale'deki "torbacı" operasyonu
02.02.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.
Etiketler : torbacı,operasyon,uyuşturucu,haberler,
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