Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de LPG fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 16 kuruş zam yapılırken, LPG Ankara ve İzmir'de 3,07 liradan 3,23 liraya, İstanbul'da ise 3,08 liradan 3,24 liraya yükseldi. Tokat merkezde ise 3,14 lira olan LPG fiyatları 3,31 liraya çıktı.Niksar ilçesinde ise rekabete giren akaryakıt istasyonları LPG’yi indirimi tarifeden satıyor. LPG fiyatları 2,83 ile 2,99 lira arasında değişiyor.