Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Yusuf Ebukuşşe'ye (12) özel halk otobüsü çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ebukuşşe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ebukuşşe'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğünde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Halk otobüsünün çarptığı Suriyeli çocuk öldü
04.02.2017 - 16:04 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Etiketler : gaziantep,halk otobüsü,haberler,suriyeli,
444114 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444114.aspx
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