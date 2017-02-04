Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yayına onlarca kitapla çıkan Abdullah Gölbaşı 16 yıldır geceleri kahkahalarla dolu radyo programı yapıyor. Gölbaşı, Saklı Düşler isimli programıyla haftada 4 gece 23.00-01.00 arası Radyo Ritim’de sevenleriyle buluşuyor.



Onun programında üzülmek yasak

Acılı şarkılar çalmıyor, hüzünlü şiir okumuyor. Kendisini diğer programlardan farklı kılan yönlerini ise şöyle anlatıyor: “Bilge öykülerimiz var. Yayında sürekli kitap dağıtıyorum. İnsanları mutlu etmek için uğraşıyorum, onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum.”