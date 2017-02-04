Her yayına onlarca kitapla çıkan Abdullah Gölbaşı 16 yıldır geceleri kahkahalarla dolu radyo programı yapıyor. Gölbaşı, Saklı Düşler isimli programıyla haftada 4 gece 23.00-01.00 arası Radyo Ritim’de sevenleriyle buluşuyor.
Onun programında üzülmek yasak
Acılı şarkılar çalmıyor, hüzünlü şiir okumuyor. Kendisini diğer programlardan farklı kılan yönlerini ise şöyle anlatıyor: “Bilge öykülerimiz var. Yayında sürekli kitap dağıtıyorum. İnsanları mutlu etmek için uğraşıyorum, onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum.”
Abdullah Gölbaşı mutluluk fısıldıyor
04.02.2017 - 19:55 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
16 yıldır geceleri kahkahalarla dolu radyo programı yapan Abdullah Gölbaşı kendisini şöyle anlatıyor: “İnsanları mutlu etmek için uğraşıyorum, onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum.”
Her yayına onlarca kitapla çıkan Abdullah Gölbaşı 16 yıldır geceleri kahkahalarla dolu radyo programı yapıyor. Gölbaşı, Saklı Düşler isimli programıyla haftada 4 gece 23.00-01.00 arası Radyo Ritim’de sevenleriyle buluşuyor.
Etiketler : abdullah gölbaşı,
444179 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444179.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER