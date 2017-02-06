Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meydanı dolduran on binlerce ilçe sakini ve İstanbul’un dört bir yanından gelen vatandaşlar bir taraftan kazanlarda ve ızgaralarda pişen hamsileri yerken, diğer yandan da yöresel sanatçıların şarkı ve türkülerine eşlik etti. Festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Türkiye’yi karanlığa, hüzne mahkum etmeye çabalayanlar var. Bizler, bu festivalle bizi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara ‘durun’ diyoruz. Burada yalnızca Karadenizliler yok. Bitlis, Malatya, Tekirdağ ve ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Bizler, hep birlikte Küçükçekmece’de çok mutluyuz” dedi. Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL