Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde Kurtalanspor formasıyla uzun yıllar profesyonel futbolcu olarak forma giyen Nevzat Çılgın, Siirt 1. Amatör Liginin yeni takımlarından Kurtalan Kültür Gençlikspor Kulübü formasıyla stoper olarak yeşil sahalara fırtına gibi döndü. 3-3'lük skorla biten Hasbeyspor maçına çıkan Çılgın, futbolun yaşla bir ilgisi olmadığını, aksine kendini şimdi daha güçlü ve daha zinde hissettiğini söyledi. Çılgın, "Futbolu çok seviyorum. Yıllardır futbolun içinde aktif bir insanım ve kendimi güçlü hissettiğim için ve gençlere abilik yapmak için yeşil sahalara geri döndüm. 3-3'lük sporla biten karşılaşmada hiç zorlanmadan 90 dakika boyunca mücadele ettiğime inanıyorum" dedi. Takım Antrenörü Zeki Eroğlu ise 50 yaşındaki Çılgın'ın çıktığı ilk maçında harika bir gol atıp bir de asist yaptığını aktaran, "50 yaşından sonra Nevzat kardeşimizin futbola dönmesi takımdaki gençler için olumlu bir motivasyon oldu. Aynı zamanda takımın hem abisi hem de kaptanıdır. Kendisini kutluyorum" dedi.

