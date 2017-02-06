Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Alpu ilçesine bağlı Bozan mahallesinde akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen L.Y., yanan sigarayı yatağında unuttu. Bir süre sonra yatakta başlayan yangın evi diğer bölgelerini de sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.