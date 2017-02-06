Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ve Meriç ilçesinde Yunanistan sınırı yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 91 kişiyi tespit etti. Yakalanan kaçaklar işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi, kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.