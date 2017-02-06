Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ve Meriç ilçesinde Yunanistan sınırı yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 91 kişiyi tespit etti. Yakalanan kaçaklar işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi, kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.
Edirne'de 91 kaçak yakalandı
06.02.2017 - 17:49 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 91 yabancı uyruklu yakalandı, bir organizatör tutuklandı.
Etiketler : edirne,kaçak,mülteci,organizatör,
444689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444689.aspx
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