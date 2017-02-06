İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde 10.00-13.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-12.00, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinin bazı mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Aynı gün Üsküdar ilçesinin de bazı semtlerine 11.00-13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
İstanbul'da elektrik kesintisi
06.02.2017 - 18:41 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Anadolu yakasında bazı ilçelere 9 Şubat Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde 10.00-13.00 saatleri arasında değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.
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