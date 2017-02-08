Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Alınan bilgilere göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği E. B. isimli şahsı Ağa Mahallesinde takibe aldı. Yapılan takip sırasında polisleri gören E. B. üzerinde bulunan satışa hazır 6 fişek bonzai tabir edilen uyuşturucu yere atıp kaçmamaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalanan ve gözaltına alınan şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
08.02.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polisleri görünce üzerindeki uyuşturucu atıp kaçmaya çalışan E. B. kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu sattığı gerekçesi ile hakim karşısına çıkarılan E. B. tutuklandı.
Etiketler : düzce,uyuşturucu,haberler,
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