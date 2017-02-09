Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 8 Şubat Çarşamba günü Merkez Subaşı Köyünde meydana geldi. Bir yakınının cenazesine katılmak isteyen Daday Kayabağı Köyü Muhtarı Mehmet Ali Meydan (40) idaresindeki 37 PE 948 plakalı kamyonet ile bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra evine dönmek isteyen Ahmet Tiryakioğlu (84) yönetimindeki 37 EN 305 plakalı otomobil, Dokuzkat Köyü yol ayrımında çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 84 yaşındaki Ahmet Tiryakioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Tiryakioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.