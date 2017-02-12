Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'da küçük yaşlarda dedesi ve babasının yanında demircilik mesleğine adım atan 60 yaşındaki Ahmet Koç, mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Bulancak ilçesi Hacet köyündeki dükkanda dedesi ve babasıyla örs üzerinde karşılıklı çekiç sallayan Koç, 19 yaşındayken babasını kaybedince mesleğin inceliklerini dedesinden öğrendi. Bir süre sonra şehir merkezine taşıdıkları dükkanı 1979'da dedesinden devralan Koç, 10 yaşında başladığı demircilik zanaatını gelecek kuşaklara aktarmayı da başardı. Ahmet Koç, mesleğini kardeşi ve oğluna da aktardı.

Koç, AA muhabirine, demircilik zanaatını dedesinin babasından itibaren ailede sürdürdüklerini söyledi. Kendisine mesleği dedesinin öğrettiğini anlatan Koç, babası erken yaşta vefat ettiği için dedesinin yanında yetiştiğini belirtti.

Dedesiyle 28 yıl örs üzerinde çekiç salladığını ifade eden Koç, "Dedemle karşılıklı çok çekiç vurduk, yaklaşık 20 yıl çıraklık yaptım, 30 senedir ustayım. Kendimi yetiştirdim. Çok çalıştık, bunun okulu yok. Dedem bize öğretti. Bu sanat aslında çok zor, kolay değil." dedi.

Dükkanı 1979'da devraldığını, 2 yıl sonra da dedesinin vefat ettiğini dile getiren Koç, "O zamandan bu yana işleri kendim yürütmeye başladım ve bu zamana kadar geldim. Dedemin babasından kalma bir sanat, o almış, ben o bayrağı devam ettiriyorum." diye konuştu.

Ailede mesleğin 5. kuşağı

Ahmet Koç'un oğlu 30 yaşındaki Muhittin Koç da ailesinde demircilik mesleğinin 5. kuşağı olduğunu vurguladı. Mesleği devam ettirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Koç, yaklaşık 9 yıldır bu işle ilgilendiğini anlattı.