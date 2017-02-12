Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğündeki deprem, saat 15.14'te kaydedildi.Sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

 