Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğündeki deprem, saat 15.14'te kaydedildi.Sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
BAŞA DÖN
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğündeki deprem, saat 15.14'te kaydedildi.Sarsıntının 15,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Etiketler : Çanakkale deprem,çanakkalede deprem oldu,çanakkale haberleri,son depremler,