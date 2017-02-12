Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'den son dakika haberi! Çanakkale'de yine bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayacık ilçesine bağlı Gülpınar kasabasında 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.1 kilometre altında oluşan deprem, saat 16.48 sıralarında oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, depremin merkez üssü Ayvacık, büyüklüğü ise 5,3. Depremin derinliği ise 11.1 kilometre olarak ölçüldü. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "İlk baştaki gibi güçlü bir deprem oldu ama uzun sürmedi. Şu ana kadar belirgin bir yıkıntı haberi yok ama takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.