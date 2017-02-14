Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe'de lise öğrencisi genç kızı, minibüste darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K. tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme zanlının tutuklanmasına karar verdi.

Lise öğrencisi F.D.A.Y., Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ve darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA SAÇINI ÇEKTİM"

Nöbetçi savcılıkta ifade veren kadın grafiker A.A.K.'nın suçlamaları kabul etmediği, "Depresyon tedavisi görüyorum. Önce o bana saldırdı, vurdu. Ben kendisine küfür ve hakaret etmedim. Kendimi korumak amacıyla saçını çektim ve başörtüsü elimde kaldı. Ve bu sırada 'Sen ölmelisin' dediğimi kabul ediyorum. Ben herkesin inancına saygılıyım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

5 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılık şüphelinin "Tehdit", "Hakaret", "Basit yaralama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkameye zanlıyı tutukladı.

AK PARTİ KADIN KOLLARI BAŞKANI'NDAN ZİYARET

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, sabah saatlerinde mağdur kızın evine gelerek ziyarette bulundu. Aileyle her türlü desteği vereceklerini söyleyen Döğücü, “Olaya hayretle bakıyorum. Biz bu sayfaları kapattığımızı düşünüyorduk. Türkiye’de artık başörtülü, başı açık vs. gibi kavramların önem taşımadığı, insanın insan olarak görüldüğü bir zamandayız artık. Şimdi dün akşam birdenbire böyle bir olayla karşılaşınca doğrusu kendi yaşadığımız acılarımızı, hepsi teker teker gözümüzün önünden geçti. Artık bundan çıktık derken bir anda böyle bir olayın patlak vermesi, bizim eski travmalarımızı da ortaya çıkardı. Bir de evlat olarak F.D.A.Y'yi çok düşündüm” şeklinde konuştu.

Yaşadığı üzücü olayın etkisinden kurtulamadığı belirten F.D.A.Y. ise yaşadığı olayı gece rüyasında gördüğü için uyuyamadığını ve okula gidemediğini belirterek şöyle konuştu: “Devletimden bu desteği de gördüğüm için çok mutluyum açıkçası. Çünkü bana olur, bir başkasına olur, hani aynı derecede aynı şekilde davranıyorlar herkese. Bu nedenle çok mutluyum. Yaşadıklarımdan etkilendim. Dün gece uyuyamadım. Kısa bir süre uyumaya çalıştım. O anda dediğim gibi rüya gördüm. Dünkü yaşadığım olayla ilgili. Bu nedenle okula gidebilecek durumda olduğumu düşünmüyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın telefonla aramasına da değinen liseli F.D.A.Y, “İlk olarak avukat ve psikolojik danışmanlık konusunda destek vereceğini söyledi. Bir isteğim olduğu zaman onu rahatlıkla arayabileceğimi belirtti” diye konuştu.

Anne H. Y ise, “Baştan sona yanlış. Bir genç kızın hatta yeni genç kız olacak olana, 16 yaşındaki bir çocuğun başına böyle bir olayın gelmesi çok üzücü. Açığı kapalısı benim evladım. Benim açıkla kapalı ile hiçbir sorunum olamaz. Benim gibi bir insanın evladının başına böyle bir şey gelmesi beni daha çok yaraladı. Hiç doğru olan bir şey değil. 16 yaşında bir çocuk, nasıl etkilenmesin. Bundan sonra arkamdan bana biri saldıracak korkusu ile yaşayacak” ifadelerini kullandı.