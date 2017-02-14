Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Sıla, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Sol bacağında sargı bulunan Sıla, binanın altındaki otoparkta araca binerek hastaneden ayrıldı.





YOLDAN ÇIKARAK YAN YATTI

TEM Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde yoldan çıkarak yan yattı.





OTOPARKTAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza sonrası Sıla,Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Zengin, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada Gençoğlu'nun Hendek'te trafik kazası geçirmesi sonucu ambulansla hastanelerine getirildiğini belirterek, "Genel durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Muhtemelen biraz gözlem altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir. Bir sıkıntısı yok şu anda." şeklinde konuştu. Sıla bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Taburcu edildikten sonra Sıla, hastanenin otoparkından çıkarken görüntülendi.







MENAJERİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Ünlü sanatçının menajeri Serkan Güney hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu belirterek " Aracamız bir anda yoldan çıktı ve yan yattı. Kontrol amacıyla hastaneye gittik. Hepimiz iyiyiz ve şimdi de Ankara konseri için yola çıktık " dedi.