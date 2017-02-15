Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe’de lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y. önceki gün sırf başörtülü olduğu gerekçesiyle A.A.K’nın tekmeli saldırısına uğradı. A.A.K. “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diye bağırmıştı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıması ve ardından art arda İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haberlerin ardından olay geniş yer buldu. Tüm bu gelişmelerin ardından saldırıya uğrayan Fatma Dilara, saldırganın kendisine hakaret ve darbettiği iddiasıyla şikâyette bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

GÖRÜNTÜLERİ İNKÂR ETTİ

Nöbetçi savcılıkta ifade veren A.A.K’nın suçlamaları kabul etmediği “Depresyon tedavisi görüyorum. Önce o bana saldırdı, vurdu. Ben kendisine küfür ve hakaret etmedim. Kendimi korumak amacıyla saçını çektim ve türbanı elimde kaldı. Ve bu sırada ‘Sen ölmelisin’ dediğimi kabul ediyorum. Ben herkesin inancına saygılıyım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Savcılık şüphelinin “Tehdit”, “Hakaret”, “Basit yaralama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek” suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“SİZ DE DÖVÜN”

Yaşanan provokatif olaydan sonra saldırganın sosyal medya hesaplarında yaptığı iğrenç paylaşımlar da ortaya çıktı. Grafikerlik yaptığı belirlenen A.A.K. Facebook paylaşımlarında daha önce de başörtülüleri dövdüğünü itiraf ettiği görüldü. Başörtülülere karşı adeta kin kusan A.A.K. takipçilerini de “Siz de dövün. Zorla başlarını açmaya çalışın, sorarlarsa AK Parti Kemalist artık dersiniz” önerisinde bulunuyor.

Fatma: Olaydan etkilendim okula gidemiyorum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, saldırıya uğrayan başörtülü genç kız Fatma Dilâra Aslıhan Y.’ye sahip çıktı. Aileyi telefonla arayan Bakan Kaya, anne Hanife Yiğit ve genç kız Fatma Dilâra ile konuştu. Geçmiş olsun dileklerini aileye ileten Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünü de konuyla ilgili görevlendirdi. Ayrıca Fatma Dilara, dün gitmesi gereken okuluna gidemedi. Yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilenen Fatma Dilara’yı bu üzüntülü gününde ailesi yalnız bırakmadı. AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü de dün sabah saatlerinde Fatma Dilâra’nın evine giderek ziyarette bulundu.

RÜYALARIMA GİRİYOR

Yaşadığı üzücü olayın etkisinden kurtulamadığı belirten Fatma Dilâra “Devletimden bu desteği gördüğüm için çok mutluyum. Gece uyuyamadım. Kısa bir süre uyumaya çalıştım. O anda yaşadığım olayı rüyamda gördüm. Bu nedenle okula gidebilecek durumda olduğumu düşünmüyorum” dedi. Olayın şokunu yaşayan anne Hanife Yiğit ise “Kızımın başına böyle bir olayın gelmesi çok üzücü. Açığı kapalısı benim evladım” ifadelerini kullandı.