Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda fiziksel engelli bir vatandaş oyunu kullanmak için Eyüp'te bulunan bir okula geldi. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaş asansörün bozuk olduğunu görünce şoke oldu. Fiziksel engelli vatandaşın yakınları durumu okulda bulunan yetkililere bildirdi. Yetkililerin kendilerine “gidin asansörü yaptırın” dediğini iddia eden ve bu duruma sinirlenen engelli vatandaşın yakınları yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Merdivenlerden sürünerek çıktı

Asansörü bozuk olan okulda oyunu kullanmak için merdivenleri çıkmak zorunda kalan fiziksel engelli vatandaş bu duruma isyan etti. Merdivenlerin başında tekerlekli sandalyesinden inen vatandaş merdivenleri sürünerek çıktı. Yanında bulunan yakınlarından o anları kameraya almalarını isteyen engelli vatandaş okulda bulunan yetkilerinin kendisine “Git asansörü yaptır” dediğini iddia etti.

Fiziksel engelli vatandaşın merdivende süründüğü o anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar yaşanan bu durumdan dolayı okula büyük tepki gösterdi.