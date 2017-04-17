Alınan bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkiinde yaya yürüyerek yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 12 Afganistanlı ile 4 Pakistanlı olmak üzere toplam 16 kaçak şahsı yakaladı. Yakalanan kaçak şahıslar, Başkale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
Başkale'de 16 kaçak şahıs yakalandı
17.04.2017 - 09:34 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : Van,Başkale,kaçak,
465425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/465425.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER