Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkiinde yaya yürüyerek yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 12 Afganistanlı ile 4 Pakistanlı olmak üzere toplam 16 kaçak şahsı yakaladı. Yakalanan kaçak şahıslar, Başkale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.