Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin  Kaşkol mahallesi Sarısu bölgesinde yaya olarak yürüyen bir grup kaçakla karşılaştı. Yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 12'si Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu 16 kaçak işlemlerini ardından Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildi. Kaçaklar, Van  Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi. 