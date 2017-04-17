Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kaşkol mahallesi Sarısu bölgesinde yaya olarak yürüyen bir grup kaçakla karşılaştı. Yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 12'si Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu 16 kaçak işlemlerini ardından Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirildi. Kaçaklar, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi.
Van'da 16 kaçak yakalandı
17.04.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri yabancı uyruklu 16 kaçak yakaladı.
Etiketler : van,kaçak,haberler,
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