Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaş ve kötü yaşam koşulları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen bir grup, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodosa rağmen lastik bot ile denize açıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan grubun içinde bulunduğu bot bir süre sonra su almaya başladı. Bölgede devriye görevinde bulunan "TCSG-8" Bot Komutanlığınca fark edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Eritre, Kongo, Venezuela ve Yeni Gine uyruklu 28 kişi kurtarıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen 28 kişiye yiyecek ve giyecek verildi. İfadeleri alınan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.