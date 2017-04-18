Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Egeköy köyünde, evlerinin arkasında bulunan yamaç arazide hafriyat çalışması yapan Burhan Uzun (30) kayan tonlarca toprağın altında kaldı. Komşuları tarafından kurtarılmaya çalışılan Burhan Uzun yaklaşık iki saati aşkın bir süre sonra toprağın altından çıkartılabildi. Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzun, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Evli ve bir çocuk babası olan Uzun’un köyde serbest meslekle uğraştığı öğrenildi.