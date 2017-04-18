İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Alman tatil köyü mevkisinde şüpheli 7 aracı durdurdu.
Araçlardaki kontrollerde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitme hazırlığı yapan 32 Suriyeli göçmen yakalandı.
Kaçak geçişe aracılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
15 Nisan'da ihbar üzerine Ildır Mahallesi Kiraz Burnu mevkisinde yapılan aramada ise arazide yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 43 Suriye, 3 Kongo uyrukluyu göçmen yakaladı.
Ekipler, organizatör olduğu iddiasıyla kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu gözaltına aldı.
Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.