Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Konya yolunun 26’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G. idaresindeki 01 NP 395 plakalı pikaba, aynı istikamete seyir halinde olan Veysel İ. (31) idaresindeki 07 EBU 42 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikabın sürücüsü ile araç içerisinde bulunan aynı aileden Zeynep G. (31), E.G. (17), İ.G. (15), N.G. (15), K.G. (6), M.A.G. (6) ve iki yaşındaki Ü.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.