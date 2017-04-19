Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve bağlı birliklerdeki eylemlere ilişkin 268 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 441 sayfalık iddianamede, darbecilerin oluşturduğu “Türkiyem” adlı Whatsapp grubundaki yazışmalara yer verildi. İddianamede, dosyanın şüphelilerinden Ertuğrul Terzi tarafından kurulan “Türkiyem” adlı Whatsapp grubunun 18.54 itibariyle kurularak aktif bir şekilde iletişim ve irtibata geçildiği belirtildi. Grupta Ertuğrul Terzi, Ali Kalyoncu, Ercan Türkben, Yusuf Bayazıt, Savaş Kabaklı, Nuri Büyükyazıcı ve Ejder Yıldırım’ın bulunduğu kaydedildi.

DARBECİLERDEN ’DİREKT MÜDAHALE EDİN’ EMRİ

İddianamede, şüphelilerin grup üzerinden sık sık konum gönderdikleri kaydedildi. Şüphelilerin birbirleriyle yaptıkları Whatsapp yazışmalarında 23.54’de Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne tank gönderilmesinin istenildiği, firari olan darbecilerden Ali Kalyoncu’nun saat 00.42’de “Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek” talimatını verdiği görüldü. Kalyoncu’nun saat 00.54’de “Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direkt müdahale edin indirin” talimatı verdiği ortaya çıktı.