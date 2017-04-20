Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün merkez Karlıdere Mahallesi'nde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, eleman ve finans desteği sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 5 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Aramada 7,65 milimetre çapında tabanca, tabanca şarjörü, 7 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 88 boş kalaşnikof kovanı, 2 örgütsel fotoğraf ve örgütsel bez parçası ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir." Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Muş'ta terör operasyonu, gözaltılar var
20.04.2017 - 10:47 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Etiketler : muş,gözaltı,fetö,
466342 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466342.aspx
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