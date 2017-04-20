Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün merkez Karlıdere Mahallesi'nde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, eleman ve finans desteği sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 5 adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Aramada 7,65 milimetre çapında tabanca, tabanca şarjörü, 7 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 88 boş kalaşnikof kovanı, 2 örgütsel fotoğraf ve örgütsel bez parçası ele geçirilmiştir. Tespit edilen 4 şahıs gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir." Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.