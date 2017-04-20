Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ ile ilgili İlkadım ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda söz konusu örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da DEAŞ operasyonu
20.04.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Iraklı 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,
466373 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466373.aspx
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