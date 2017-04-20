Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.(36) tartıştığı E.E.'yi (34) çıkan kavgada kasıktan, sağ diz altı ve göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.E., tedavi altına alındı. Kavga sırasında elinden yaralandığı öğrenilen M.D., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan M.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.