Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.(36) tartıştığı E.E.'yi (34) çıkan kavgada kasıktan, sağ diz altı ve göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.E., tedavi altına alındı. Kavga sırasında elinden yaralandığı öğrenilen M.D., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan M.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Tartıştığı şahsı bıçakladı
20.04.2017 - 13:42 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da tartıştığı şahsı bıçakladığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler : bıçaklama,haberler,samsun,
466408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466408.aspx
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