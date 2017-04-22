Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antakya Özbuğday Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Mehmet Demirkol, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oyun oynarken içinde 5 bin lira ve ziynet eşyası olan cüzdanı fark etti. Demirkol, bulduğu para dolu cüzdanı okul müdürü Halit Yaylacı’ya götürdü.

Emniyete durumu bildiren okul müdürü Halit Yaylacı, cüzdanı sahibine teslim etti. Okul Müdürü Yaylacı, örnek davranışından dolayı öğrencisini tebrik etti.

Maddi durumu iyi olmadığı öğrenilen Mehmet Demirkol ise, bahçede oynarken içi para dolu cüzdan bulduğunu, durumu hemen okul müdürüne haber verdiğini belirterek, "Okul müdürüyle birlikte emniyete para bulduğumuzu haber verdik. Sahibini bu şekilde bularak teslim ettik. Kendisi de bize teşekkür etti" dedi.