Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hilvan Cezaevinde görevli astsubay Erhan Dizkırıcı (47), görevdeyken kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından kalp krizi geçirdiği fark edilen Dizkırıcı, ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırama Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden astsubay Erhan Dizkırıcı’nın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Amasya'ya gönderildiği bildirildi.