Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oto kaporta dükkanı bulunan 31 yaşındaki Hüseyin A. ve kardeşi 28 yaşındaki Aydın A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Polis dün iki şüphelinin Canik İlçesi Yeni Mahallede bulunan işyerlerine baskın yaptı. İşyerinde bulunan 22 yaşındaki Yasin B.'nin üzerinden 6 ecstacy hap çıktı. İşyerinde yapılan aramada ise çeşitli yerlere gizlenmiş 124 ecstacy hap, 2 paket esrar, bir kısmı paketlenerek satışa hazırlanmış 117 gram bonzai ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirip, ikisi kardeş 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.