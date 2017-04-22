Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yalnızçam köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği araç 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine 112, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.