Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yalnızçam köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği araç 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine 112, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.
Son Dakika... Yolcu minibüsü şarampole uçtu
22.04.2017 - 20:33 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yalnızçam köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği araç 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine 112, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.
Etiketler : zonguldak,ereğli,trafik kazası,
467033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467033.aspx
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