Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yalnızçam köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği araç 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine 112, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.





