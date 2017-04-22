Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Enes B. idaresindeki 67 DP 892 plakalı lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içinde bulunan araç sürücüsü Enes B. ve yanında yolcu olarak bulunan Tolga K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yoldan çıkan araç ise çekici yardımı ile bulundu yerden çıkarıldı.