Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Domaniç-İnegöl karayolunun Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve yüksek hız yapmamaları konusunda uyarıyor.



Bilecik



Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde gündüz kar yağışının ardından, akşam saatlerinde de kent merkezinde kar yağmaya başladı. Nisan ayında kar yağışını gören bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da ürünlere zarar vermesinden dolayı endişe yaşadı. Bazı çiftçiler, ağaçların çiçek açtığını ve kar yağışının ardından, hava sıcaklığının düşmesi sonucu meyve fidanlarının zarar görebileceğini belirtti.



Kentte hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.





Eskişehir

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı vatandaşlara sürpriz olurken, bazı yolların ise kapanmasına neden oldu. Şehir merkezinde gün boyu süren yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayının son günlerinde Eskişehir halkı büyük bir sürpriz ile karşılaştı. İlk bahar aylarında kar yağışına şaşıran öğrenciler, özellikle doğalgaz faturalarının bu ay yüksek gelmesinden şikayet etti. Amerika Birleşik Devletlerinin New York şehrinden Eskişehir’e gelen dil öğretmeni ise, ilk defa bu durum ile karşılaştığını ifade ederek, şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Nisan ayında kar yağışını gören vatandaşların çoğu, sürprizin tadını çıkardı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerde bulunan bazı mahallerinde yolların ulaşıma kapanmasına ve aksamasına neden olan yağış, Eskişehir halkını olumsuz etkiledi. Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2017 tarihinde sona ermesi nedeniyle araçlarına yazlık lastik taktıran sürücüler, yağan karla birlikte yüksek kesimlerde zorluk yaşadı. Kısa sürede Eskişehir’in bir çok alanını beyaza bürüyen kar yağışı yaklaşık 3 saat sürdü.

Diğer yandan şehir merkezinde çok sayıda vatandaş, ansızın bastıran kar yağışının gece boyu tadını çıkardı.