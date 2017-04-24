Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Trafik kurallarına uyma oranının eğitimle doğru orantılı olduğu kesin ancak bazen bu da yetmiyor. Bir anlık dalgınlık, sinir derken, çok acı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Bu projelerden biri, ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ adını taşıyor. Bu kapsamda çocuklara okullarda ve yaz Kur’ân kurslarında trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ile koruma sistemleri, geçişler, güvenli bisiklet ve araç sürüşü, yaya güvenliği gibi eğitimler veriliyor. Bu eğitim yılında 2 milyon 767 bin çocuğa ulaşıldı. Eğitimleri tamamlayan çocuklara, ebeveynleri kural ihlali yaptığında, tepki vermeleri de öğütlendi. Çocukların çoğu ağlayarak araçtan ineceğini söyleyince ebeveynler daha dikkatli olmaya başladı. Bu metotla ailelerin yanı sıra servis sürücülerinin de daha dikkatli araç kullanıp daha az kaza yaptığı görüldü.