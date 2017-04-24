Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gardırobumuzda onlarca kıyafetimiz olsa da, bazı dönemlerde sürekli elimizin gittikleri vardır. Ya çok beğendiğimizden, ya ince gösterdiğinden ya da hazırlanmakta kolaylık sağladığından, bazı eşyalarımızı çok kullanır, yıpratırız. “Hor kullandığımız” için yıprattığımız birçok şeyin yenisi yok ama giysilerin var neyse ki... Morhipo stil uzmanları, giysilerin 7 adımda nasıl daha iyi korunacağını, her giydiğinizde dün alınmış gibi görüneceğini anlatan adımları paylaştı.

‘Jean’lerdeki diz izlerini yok etmek için sık yıkamak büyük hata. Soğuk su ve az deterjanla yıkayıp oda sıcaklığında kurutun.

Trikolarınızı elde ve soğuk suda yıkayın. Düz bir zemine havlu serip üzerine trikonuzu yayın, makinede kurutmayın.

İpek, temizlemesi en zor kumaştır. En iyi yol kuru temizleme ama soğuk suda ve az deterjanla yıkadıktan sonra temiz havlu üzerinde kurutmalısınız. Ütü ise mümkün olduğunca düşük ayarda...

Pamuklu çamaşırların ömrünü uzatmak için bir file veya torba içinde yıkamak gerekiyor.

Ayakkabı ve çantaları sağlıklı tutmanın yolu, iyi saklamaktan geçiyor. Mümkünse her gün aynı ayakkabıyı giymeyin ki ayakkabınız yeni, ayaklarınız sağlıklı kalsın. Stilettoları ucuna pamuk koyarak saklamak gerek. Deri için diş fırçasıyla yukarı doğru, süet için ince kıllı süet fırçasını tek bir yöne doğru hareket ettirerek temizleme öneriliyor.

Deri çantaları nemli bir bezle sildikten sonra bez torbada saklayarak ömrünü uzatabilirsiniz.

Altın takıları parlatmak için silgi kullanabilirsiniz. Kararmış gümüşler için diş macunu ile fırçalamak çok iyi sonuç veriyor. Elmasları parlatmak ve temizlemek için beyaz sirke ve çay karışımının içinde bir gece bekletip kabartma tozuyla kaplamak, soğuk su ile yıkamak yeterli olabiliyor.