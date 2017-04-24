Kaza, dün saat 23.50 sıralarında, Datça- Marmaris karayolunun 13'üncü kilometresi, Kızlan Mahallesi Kosakesik Mevkii'nde meydana geldi. Marmaris yönünden Datça yönüne giden Muzaffer Oğurlu'nun yönetimindeki 48 R 7308 plakalı motosiklet, yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan 38 yaşındaki Savaş Demirbaş'ın kullandığı 34 SJC 66 plakalı otomobile arkadan çarptı. Başında kaskı bulunan Oğurlu, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Demirbaş, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.