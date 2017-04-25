Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da valizine gizlediği 6 kilogram metamfetamin ile uçağa binmeye çalışan İran uyruklu gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu N.H'nin X-ray cihazına bıraktığı valizde şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramaya, "Rexo" isimli uyuşturucu köpeği de katıldı.Rexo ilk operasyonunda büyük başarıya imza attı. Aramada valize gizlenmiş 6 kilo 340 gram metamfetamin ele geçirildi. Zanlı N.H gözaltına alındı.